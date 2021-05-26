Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 30 dönüm buğday ekili tarla yandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Gökçedere Mahallesi Agaçlıhöyük mevkisinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında 30 dönüm tarım alanı zarar gördü.
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