İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışma başlattı.

İlçedeki bir ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, 3 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise kaçakçılıkla mücadele kapsamında yasal işlem başlatıldı.