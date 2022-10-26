Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te 10 milyon makaron ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Gaziantep'te gerçekleştirilen Nefes-2 operasyonunda 10 milyon 560 bin adet boş, 7 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik Nefes-2 operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 10 milyon 560 bin 400 adet boş makaron, 7 bin 300 adet dolu makaron, 2 kilogram nargile tütünü, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Gaziantep
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