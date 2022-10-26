Milletvekili Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur Şeker Fabrikasına ürün veren 3 bin 190 çiftçiye dördüncü pancar nakdi söküm avansı olarak 34 milyon 412 bin 140 lira ödendiğini söyledi.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanı sıra emeği geçenlere teşekkür eden Özçelik, ayrıca kent genelindeki okulların güçlendirme çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Özçelik, 8 okulun güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını aktararak, "İl Özel İdaremizin Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğu planlama kapsamında il genelindeki 8 okulun daha güçlendirme ihalesi bu hafta ve gelecek hafta içerisinde tamamlanacak" ifadelerini kullandı.