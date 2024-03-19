Gaziantep’e yeni 8 bin 250 araçlık 15 otopark

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yeni dönem projelerinden biri olan vatandaşların otopark imkanını arttırmak için kentin belirlenen noktalarında katlı ve açık otopark yapılacak.



Bu kapsamda Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne 300 araçlık, Hastaneler bölgesine bin araçlık, Millet Bahçesi’ne 570 araçlık, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na 600 araçlık kapalı katlı otopark yapılacak.



Öte yandan Adliye’de 600 araçlık hemzemin açık otopark yapılırken, kent genelinde hemzemin 5 bin 180 araçlık otoparklar oluşturulacak. Belirlenen bölgelerdeki otopark ihtiyacını karşılayacak olan bu proje vatandaşlara büyük ölçüde kolaylık sağlayacak.