Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki törende bir konuşma yapan Vali Davut Gül, kentte 3 yılda 27 milyon fidanı toprakla buluşturma hedeflerinin olduğunu belirtti.

Gaziantep'te son 20 yılda ağaçlandırma oranının yüzde 50 arttığını, mevcut ormanlık alanın yüzde 12'den 18'e çıktığını dile getiren Gül, "Daha çok ormana ihtiyacımız var ve daha çok orman yapacağız. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılındayız. Bu yıl başta olmak üzere 27 milyon fidanı toprakla buluşturduğumuzda, daha yaşanabilir bir Gaziantep'e hepimiz kavuşmuş olacağız." dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan ise kentte 1952-2021 arasında yaklaşık 30,4 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, 2021 yılı tesis programında ise 1.190 hektar alanda 2 milyon 136 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Gazi Şehir öğrenci meclislerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile ilgili kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) personeli de 450 fidanı toprakla buluşturdu.

Malatya'da Beydağı bölgesine 4 bin fidan dikildi.

Beydağı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, ağaçlandırmanın önemini belirterek, kentte 2 milyon 250 bin fidanın toprağa kavuşacağını, Malatya'nın yeşilliğinin bir kat daha artacağını söyledi.

Baruş, 15 hektarlık kayalık alanda 4 bin fidanının toprakla buluşacağını dile getirerek, bugünü bir bayram günü olarak gördüklerini vurguladı. Baruş, şunları söyledi:

"Toprağa dikilen her fidan geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu toprak bizim için kutsal bir toprak. Çünkü biz yaklaşık bin yıldır Anadolu toprağını kendimize vatan bildik. Atalarımızı bu topraklara gömdük. Çocuklarımızın geleceğini bu verimli topraklarda gördük. Bu toprağa hangi değeri katarsak katalım, hangi fedakarlığı yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz. Aslında bugün diktiğimiz fidanlar bu toprağa olan bir diyet borcudur." dedi.

Orman İşletme İl Müdürü Yakup Kalaylı da son 2 yılda milli ağaçlandırma günü etkinlikleri kapsamında kentte on binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu, çalışmalarla Malatya'nın orman alanının yüzde 17'ye yükseldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından fidanlar dikildi.

Kahramanmaraş Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, Seyrantepe mevkisindeki ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kentte 53 bin fidanın toprakla buluşacağını belirtti.

Devlet olarak şehirlerin her köşesini ağaçlandırma gayreti içerisinde olduklarını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Ormanlar sadece oksijen kaynağı değildir. Ağaçlar, erozyonu, kuraklığı ve su taşkınlarını önler, dalından, yaprağından, gövdesinden birçok ürün elde edilir. Gürültüyü azaltır, beden ve ruh sağlığımız üzerinde olumlu etkileri vardır. Ülkemizde son yıllarda ormanlık alanların oluşturulması için ağaç dikim çalışmaları giderek artmaktadır. Devlet olarak bizler de şehirlerimizin her köşesini ağaçlandırma gayretindeyiz. Yemyeşil bir Kahramanmaraş arzu ediyoruz. Ormanlarımızı koruyarak gelecek nesillere de yeşil bir Kahramanmaraş bırakma gayretindeyiz. Bundan dolayıdır ki, sadece ilimizde fidan dikim sezonunda toplam 5 milyon 402 bin adet fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz."

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Şanlıurfa'da 160 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçahisar Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikiminde yaptığı konuşmasında, Şanlıurfa'nın orman varlığı açısından iyi olmadığını söyledi.

Son yıllarda Orman Müdürlüğü önderliğinde kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla önemli bir mesafe alındığını aktaran Erin, şöyle konuştu:

"Son 10 yılda 22 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 10 yıl önce 11 bin hektar olan ormanlık alanımız, 27 bin hektara çıktı, yani yüzde 150 oranında bir artış var. 2019 yılında büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ve kurumların katılımıyla 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. Son 3 yılda kurumlar, vatandaşlar ve orman müdürlüğünün katkılarıyla 7 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 2021 yılında 2 milyon hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün de inşallah 160 fidanı toprakla buluşturacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Siverek ilçesinde düzenlenen etkinlikte de 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Adıyaman'da da Vali Mahmut Çuhadar, belediyeye ait katı atık tesislerinin bulunduğu bölgede düzenlenen törende, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 120 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğu yaşadıklarını söyledi.