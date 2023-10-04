Galatasaray'ın zaferi İngiltere basınında: 30 yıl sonra cehennem

Manchester United'ın bu sezon yaşadığı kötü gidişatın Galatasaray mağlubiyetiyle derinleştiğini bildiren analizlere göre, İngiliz ekibinin işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor.

Independent gazetesi 1993'te Galatasaray deplasmanına gelen Manchester United'ın "Welcome to Hell" sloganıyla karşılanmasını hatırlatarak, 30 yıl sonra yaşanan hezimeti yorumladı:

"Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da."

Guardian gazetesi ise Manchester'ın yaşadığı kötü gidişatın durdurulamadığını dile getirdi:

"Galatasaray mağlubiyetiyle Manchester United'ın ızdırabı devam ediyor. Erik ten Hag'ın oyuncuları taraftarın umudunu arada bir canlandırsa da sonuç değişmedi.

"Manchester United bugünlerde nasıl savunma yapılmayacağının dersini veriyor. Hojlund skoru 2-1 yaptığında Manchester tamamen kontrol sahibiydi, ancak bu hiçbir işe yaramadığı gibi beraberlik golünden sonra yaşanan şokun dozunu artırdı."

Telegraph gazetesine göre ise Manchester United savunmadaki hatalarıyla "kendi ayağına ateş etti."

Galatasaray'ın 90 dakika boyunca "daha adanmış bir görüntü çizdiğini" vurgulayan Telegraph makalesinde, "United'ın kendi kendisini sabote etmesi, teknik direktör Erik ten Hag'ı büyük bir krizin içerisine soktu. İki golün sahibi 72 milyon poundluk Rasmus Hojlund için zafer gecesi olacak gibi görünüyordu ancak savunmadaki zayıflık sonucu belirledi" ifadeleri yer aldı.

Televizyon kanalı Sky Sports'un internet sitesinde ise, "Hojlund'un golü Manchester United için olumlu bir tablo ortaya çıkarmış olsa da beraberlik golleriyle bu tamamen değişti. Ten Hag kulübede süngüsü düşmüş bir görüntü çizdi. Icardi'nin son golü ise Galatasaray taraftarlarını çılgın bir sevince, ev sahibi taraftarı ise mutsuz sona doğru sürükledi" yorumu yer aldı.