Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, seçimde başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda bir takım spekülasyonlar yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. Herkesin speküle ettiği konuyu netleştiriyorum. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'da yapılacak seçim için de aday değilim. Daha önce bana soranlara defalarca girmeyeceğimi söylememe rağmen bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Listelerin verileceği son tarihi beklemeksizin ve Galatasaray'da böyle bir dedikodunun önünü kapatmak adına bunu sizlerin karşısında açıklamak istiyorum."

Burak Elmas, bu konudaki kararının kesin ve net olduğunu ifade etti.

Başkan adayları kimler?

Daha önce aday olmayı düşünmediğini belirten Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı.

Metin Öztürk, Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda 2'nci başkan olacak.

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, seçimden çekilmeyeceklerini ve hiçbir adayla birleşmeyeceklerini açıkladı.

19 Mayıs Perşembe yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilecek.