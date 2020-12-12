Adli polis uzmanı gazeteci Dominique Rizet'in BFMTV'de polis kaynaklarına dayandırarak yaptığı açıklamada, başkent Paris ile Toulouse bölgelerinde bomba yapımında kullanılan melzemeler tespit edildiğini, buna ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde "çok şiddetli eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve polise yönelik suikast düzenlemek istediklerini" itiraf ettiğini belirten Rizet, yakalanan kişilerin arasında PKK/YPG saflarında çatışan Fransız asıllı Florient D'nin olduğunu kaydetti.

PKK/YPG saflarında çatışan eğitimli Fransız terörist

Rizet, Fransız teröristin PKK/YPG için 10 yıl savaştıktan sonra 2018'de ülkesine döndüğüne dikkati çekerek polisin söz konusu şahsın Fransa'da da eylem hazırlığında olduğunu ortaya çıkardığını aktardı.

Gözalltına alınan şüphelilerden Florient D. ile bir kişinin askeri bilgilere sahip olduğunu, bomba yapımında uzman olduklarını ve başkalarına da askeri eğitim verme kapasitesinde oldukları bilgisini paylaşan Rizet, şahıslara ait kamyonetin içinde bombalı yelek üretiminde kullanılan malzemeler tespit edildiğini söyledi.

Rizet yakalanan kişilerin profillerinin endişe verecek derecede tehlike arz ettiğini vurguladı.

Fransa, İç Güvenlik Genel Direktörlüğü (DGSI) salı günü Paris, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde, eylemi hazırlığında oldukları şüphesiyle 30 yaşlarında 9 kişiyi gözaltına alndığını ve 7'sinin mahkemeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Gözaltına alınan kişilerin ikisinin araç ve evlerinde yapılan aramada, terör eylemlerinde de kullanılan silah ve mühimmat çeşitleri bulunmuştu.

Bu kişilere terör eylemi hazırlığında olma suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.