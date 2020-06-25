Haber Giriş: Kaynak: AA
Fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Tralleis
[Fotoğraf: AA]
Argoslular ve Tralleis’liler tarafından kurulan Tralleis Antik Kenti, M.Ö.334’te İskender tarafından alınmasından sonra Hellenistik krallıklar arasında sık sık el değiştirdi.
Tralleis’te bu gün ayakta kalan tek yapı “Üç Gözler” olarak adlandırılan 2. asırda yapılmış olan, antik çağın eğitim, spor ve kültür açısından önde gelen yapılarından olan Gymnasiuma ait kalıntıdır.
Halen kazı çalışmalarının devam ettiği antik kent, gündüz olduğu kadar gece de fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oluyor.
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