Tralleis’te bu gün ayakta kalan tek yapı “Üç Gözler” olarak adlandırılan 2. asırda yapılmış olan, antik çağın eğitim, spor ve kültür açısından önde gelen yapılarından olan Gymnasiuma ait kalıntıdır.

Halen kazı çalışmalarının devam ettiği antik kent, gündüz olduğu kadar gece de fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oluyor.

