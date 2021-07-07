Bölgede yaşayan 8 bin 370'i kadın 10 bin 44 kişi kurslara kayıt yaptırdı.

2 ay sürecek hızlandırılmış eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Projenin açılışı için Bab ilçe merkezindeki Tarık Bin Ziyad İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Yerel Meclis başkanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

"Suriye'nin geleceğini inşa edecek nesli, hanım kardeşlerimiz yetiştirecek"

Alkal, burada yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaptıkları araştırmalarda halkın eğitimden uzak kaldığını gördükleri için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Bölgedeki okullarda 68 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Alkal, son 10 senesini çatışmalarla, anlaşmazlıklarla, savaşlarla geçiren, dolayısıyla eğitimden uzak kalmış insanların sayısının giderek arttığını dile getirdi.

​​​​​​​Alkal, yapılan araştırmalarda, halkın okuma yazma kabiliyetinden dahi uzak kaldığını tespit ettiklerine dikkati çekerek, "(Yerel) Meclis başkanlarımız ve eğitimden sorumlu danışmanlarımız sağ olsunlar gayret göstererek, bu projeye katılımın artması konusunda büyük çaba sarf etti." dedi.

Kursiyerlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğuna işaret eden Alkal, "Hanım kursiyerlerimiz, okullarımızda eğitim görerek okuma yazma eğitimlerini yaz sonuna kadar tamamlayıp, evlerinde çocuklarına daha iyi bir eğitim verme imkanı bulacak." diye konuştu.

Çocukların ilk eğitimi annelerinden aldığını belirten Alkal, şunları kaydetti:

"Burada eğitim alan çocuklar, geleceğe daha güvenli ilerleyecek, daha sağlam yere basacaktır. Suriye'nin geleceğini inşa edecek nesli, buradaki hanım kardeşlerimiz yetiştirecek. Son yıllarda belki de dünyada terör nedeniyle çok acı yaşayan millet, Suriye halkı oldu. Terörün zemin oluşturduğu en uygun yer, bilgisizlik ve cehalet. Bu anlamda okuma yazma kursunun bu mücadelede atılan büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Kursiyerlerden Esma İbrahim de "Buraya öğrenmeye geldik. Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenerek ezberlemeyi temenni ediyoruz. Okumak için çok istekliyiz." dedi.