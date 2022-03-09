Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Firari eski Danıştay hakimi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç, Ankara'da yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce oluşturulan özel ekip, hakkında arama kararı bulunan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç'i takibe aldı.
"FETÖ/PDY üyeliği"nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dinç'in, kayıtsız olarak saklandığı ev ve iş yeri belirlendi.
İş yerine düzenlenen operasyonda yakalanan Dinç, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü
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