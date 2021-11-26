Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ihracatında önemli yere sahip fındığın kabuğunun da işlenerek ekonomiye kazandırılması, çevre kirliliği oluşturmasının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda gıda, eczacılık, kimya, petrol, maden, nükleer, otomobil, atık gaz ve suların temizlenmesi gibi alanlarda kullanılan aktif karbonun, fındık kabuğundan üretilmesi kararı alındı.

Perşembe ilçesinde kurulması planlanan Aktif Karbon ve Elektrik Üretim Tesisi için zemin etüt çalışması yapıldı. Burada yıllık ortalama 20-25 bin ton fındık kabuğu işlenerek aktif karbon ile 1,5 megavat saatlik enerji üretilecek.

Fındığın dışından da gelir elde edilecek

Belediyenin iştiraki ORTAR AŞ bünyesinde hizmet verecek tesiste, fındığın içi gibi dışının da önemli gelire dönüştürülmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındıktan yaklaşık 2-2,5 milyar dolar kazanıldığını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretiminin 7 milyon kişiyi ilgilendirdiğini anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla burada biz sadece fındığı üreten ve satan bir ülke olmak istemiyoruz. Ordu'da katma değeri yüksek diğer fındık ürünleriyle de gelirimizi daha da artırmayı düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi çikolata üretimi. Bununla ilgili çalışmalar başlattık. Özel bir markamızı oluşturduk ve şu anda yoğun şekilde çalışmaya ağırlık verdik, üretiyoruz. 600 bin ton kadar fındık üretiliyor. Bunun yaklaşık yarısı fındık kabuğu. Dolayısıyla 300 bin ton kadar da kabuk üretiliyor. Kabuk, Karadeniz'de yakarak enerji elde etmek üzere kullanılır. Ama biz 'katma değeri yüksek diğer ürünlere dönüştürebilir miyiz' diye düşündük."

Ordu'da bununla ilgili bir tesis kuracaklarını ve yerini seçtiklerini vurgulayan Güler, "Nano teknolojik bir ürün bu. Aynı zamanda bir ihracat kalemi olarak da hem ithalatı önlemiş olacağız hem de ihracata dönük hareket ederek fındığın burada değerlendirilmesini sağlamış olacağız. Bu bakımdan bir taşla birkaç kuş vurmuş olacağız" dedi.