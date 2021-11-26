Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkili oldu.
Özellikle Alanyurt, Kozluca, Mesudiye mahalleleri ile Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Bölgede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Etiketler: Bursa Hava Durumu
Sıradaki Haber
Mersin'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz