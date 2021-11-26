Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, işçilerin kaldığı evden cep telefonu, para ve çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçilerin kaldığı evden 5 cep telefonu, 1950 lira, çeşitli ziynet eşyası ve kıyafet ile 2 kişinin şantiye giriş kartı çalındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 20 yaşındaki M.A. olduğunu tespit etti.
Adana'daki bir adreste gözaltına alınan zanlı, kente getirildikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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