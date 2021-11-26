İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçilerin kaldığı evden 5 cep telefonu, 1950 lira, çeşitli ziynet eşyası ve kıyafet ile 2 kişinin şantiye giriş kartı çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 20 yaşındaki M.A. olduğunu tespit etti.

Adana'daki bir adreste gözaltına alınan zanlı, kente getirildikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.