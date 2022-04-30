Gençlerin İslami finans üzerine çalışmaları ve bu alanda bilinç kazanmaları amacıyla iki yıllık bir eğitim programı olan Finans Genç Projesi hayata geçirildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Ziraat Katılım ortaklığında yürütülen projeyle uluslararası piyasalara entegre İslami finansçıların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Finans Genç Projesi, 22 Şubat 2022 tarihinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen bir eğitim çalışmasıyla başlatıldı. İki yıllık bir eğitim programını ve pek çok farklı etkinliği içeren proje, dönemlik ve birikimli atölyeler olmak üzere iki ayrı kategoride verilen eğitimlerle çalışmalarına devam edecek.

Teknolojiyle entegre eğitim

Teknolojiyi de içinde barındırarak İslami finans ve finansal teknolojiler arasında bir köprü kurmayı amaçlayan Finans Genç projesinde bu çerçevede blockhain, metaverse, finceth ve NFT gibi kavramlar üzerinde durulacak. Proje kapsamında yapılacak eğitimler, sosyal etkinlikler, zirveler ve yurtdışı seyahati gibi birçok yolla İslami finans bilincinin kazanılması, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve uygulanması, uluslararası piyasaya entegre insan kaynağının yetiştirilmesi öngörülüyor.

Bu insan kaynağıyla İslami finans alanının çalışılması, enstrümanların geliştirilmesi ve yenilerinin ortaya konması, uluslararası kolektif çalışma ortamının sağlanması ve İslami finans sektörünün potansiyelinin açığa çıkarılması hedefleniyor.

4 haftada 4 ders

Programın ilk ayağı 4 Nisan 2022’de dönemlik atölyelerle başladı. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 214 kişilik grup, 4 hafta boyunca 4 ayrı alanda dersler aldı. Online eğitimlere 524 kişi başvururken, eğitime alınacak öğrenciler seçilerek belirlendi. Finansal Okuryazarlık dersini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Tahir Özcan, Fintech dersini Ortadoğu ekonomi politiği üzerine yüksek lisans yapan Melih Turan, İslami Finans dersini İKAM editörü Merve Soylu verdi. Girişimcilik dersini ise her hafta önemli başarılara imza atmış farklı bir isim anlattı. İlk programı tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

30 finansçı yetişiyor

Çalışmanın daha uzun soluklu ve derinlikli bölümünü ise Birikimli Atölyeler oluşturuyor. Eylül ayında başlaması planlanan atölyelere, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 30 öğrenci seçilmesi hedefleniyor. Bu kişilere danışmanlar eşliğinde hazırlanmış müfredat ile iki yıllık bir eğitim veriliyor. Dersler sonrasında programa olan ilgi ve motivasyonlarını artırmak amacıyla öğrencilere burs, teatalks, staj ve yurt dışı eğitim gibi fırsatlar da sunuluyor. Malezya, Endonezya, Singapur ve Körfez ülkeleri gibi İslami finansın çalışıldığı ülkelere seyahat vadediliyor ve bu ülkelerde icra edilecek eğitimler ile öğrencilerin hem alan hakimiyetinin artması hem de ufkunun genişletilmesi hedefleniyor.

Uluslararası finans zirvesi

Proje çerçevesinde planlanan zirveler ise, senede bir kez uluslararası katılımla düzenlenecek. İslami finans alanında ülke içinden yetkin isimlerin ve uluslararası camiadan ilgili kişilerin konuşmacı olarak davet edileceği zirvelerde Endonezya, Malezya, Körfez Ülkeleri, Singapur gibi bölgelerin önde gelen üniversitelerinden akademisyenler konuşmacı olarak seçilecek. Bu konuşmacılar kendi çalıştıkları alanda çeşitli bilgiler verirken kendi ülkelerindeki sistemi de anlatacak. Zirvelerde, İslami finans ve bankacılığın gündeme alınarak geniş çaplı bir tanıtımının yapılması da sağlanmış olacak.

Müfredata finansal okuryazarlık dersi

Çeşitli eğitimler üzerine bina edilen Finans Genç projesinin bir de sosyal sorumluluk ayağı bulunuyor. Öğrencilere bilinç kazandırmayı ve çeşitli aktivitelerde yer almalarını sağlayarak ufuklarını genişletmeyi amaçlayan projede finans ve ilahiyat alanında okuyan aynı zamanda İslami finans çalışanlara burslar verilecek. Etkinliklere katılanlarla alan öğrencileri arasında gönüllü mentörlük ilişkisi ve akran eğitimi modeli gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra finansal okuryazarlık temel eğitiminin Millî Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alması için ilgili mercilere öneriler götürülecek.

"Zihin dünyası inşa ediyoruz"

Anadolu imam hatip liselerinde ve üniversitelerde tanıtımı yapılan projeye yönelik ilk çalışmalar Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Biz bir zihin dünyası inşa etmek, ticaretle faiz aynı şeydir diyenlerin dünyasına durun diyebilmek için yola çıktık. Size anlatılan şey aslında Hz. Peygamber’in 23 yıllık nübüvvet süresi boyunca ticarete yaptığı müdahaleler sonucunda ortaya çıkmış bir sistemdir. Biz, duruşumuzu, istikametimizi inşa etmek üzere bugün buradayız. Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık. İslam’ın gözlüğünü takacağız ve o kavramlarla, o paradigma ile bakacağız dünyaya" dedi.

"Medeniyet mücadelemizin bir parçası"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise, projeyle katılım bankacılığı konusundaki farkındalığı gençlere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Katılım bankacılığı ve İslam iktisadının çok yeni çalışmalar olduğunu belirten Özdemir, "Biz bunu bir medeniyet mücadelesi olarak görüyoruz. Katılım bankacılığı, İslami finans ve İslam iktisadı medeniyet mücadelemizin bir parçası. Dolayısıyla hepimizin bu konuda hissedar olması önemli. Biz bu yola çıkarken özellikle İslami bankacılık demedik, katılım bankacılığı dedik. Çünkü biz insanız ve bu konular yeni konular. Bugün yapılmaz dediğimiz bir şeye yarın başka bir bakış açısıyla bakıp yapılabilir diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İslami finans öne çıkarılacak"

ÖNDER Gençlik Başkanı Resul Çitfci de, çalışmanın iki sacayağında düşünülmesi gerektiğini söyledi. Lise öğrencilerine kariyer hedefi ve İslami finans bilinci kazandırırken, üniversite öğrencilerine nitelikli bir eğitim, alanın duayen isimleriyle etkileşim, alanda tecrübe kazandırmasının hedeflendiğini belirten Çiftci, "Finans başlığında nitelikli insan kaynağı oluşturmaya da vesile oluyor. Finans enstrümanlarında İslami kavramların yaygınlaştırılması ve İslami uygulamaların ön plana çıkarılması amaçlanıyor" dedi.