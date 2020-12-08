Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 1 gözaltı
Kars'ta, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 muvazzaf asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Ekipler, kentte astsubay rütbesindeki bir muvazzaf askeri gözaltına aldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 16:51
- 16:49
- 16:43
- 16:38
- 16:44
Sıradaki Haber
Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Kasım nakdi ücret desteği ödemeleri…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz