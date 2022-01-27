FETÖ’den hükümlü 6 eski polis yakalandı
Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hapis cezası alan ve emniyet gizli yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen 6 ihraç polis yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç 6 polis memuruna yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6 yıl 3’er ay hapis cezasıyla aranan 51 yaşındaki Müslüm Y., 54 yaşındaki Ahmet K., 51 yaşındaki Abdullah A., 8 yıl 3’er ay hapis cezasıyla aranan 52 yaşındaki Ahmet E., 55 yaşındaki Ramazan T. ile 50 yaşındaki Yakup G.’yi yakaladı.
Örgütü anlatıp, kitap okuttular
Gözaltına alınan hükümlülerin, örgütün emniyet gizli yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gruplarındaki diğer polis memurlarına sohbet yoluyla örgütü anlattığı belirtildi.
Düzenlenen bu toplantılarda örgüt elebaşının kitaplarının okutulduğu ve konuşmalarının dinletildiği öne sürüldü.
Ayrıca hükümlü 6 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları ve örgütün sorumlularıyla irtibat kurdukları iddia edildi.
6 kişi sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
- 11:05
- 10:54
- 10:58
- 10:47
- 10:51