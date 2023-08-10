FETÖ firarisi Manisa’da yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları dahilinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Hakkında Balıkesir İlamat İnfaz bürosunca 6 yıl 3 ay hüküm kararı bulunan M. K. isimli şahıs Manisa’da yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan işlemlerin ardından M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.