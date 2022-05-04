Küresel piyasalar ve ekonominin gözü ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak kritik faiz kararı, piyasaların yönü açısından da belirleyici olacak.

Fed'in, faizlerde 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor.

Banka'nın ayrıca bilanço küçültme sürecine de başlayacağı düşünülüyor. Piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell’ın sonraki toplantılarda faizlerde artış olup olmayacağına dair vereceği mesajlar takip edilecek.

Bankanın Temmuz ve Ağustos aylarında da 50'şer baz puanlık faiz artırımı yapması tahmin ediliyor.