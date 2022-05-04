Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FED faiz kararı açıklandı mı? FED faizi artıracak mı?
Piyasaların merakla beklediği Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bu akşam 21.00'de açıklanacak. Bankanın faizlerde 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor.
Küresel piyasalar ve ekonominin gözü ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak kritik faiz kararı, piyasaların yönü açısından da belirleyici olacak.
Fed'in, faizlerde 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor.
Banka'nın ayrıca bilanço küçültme sürecine de başlayacağı düşünülüyor. Piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell’ın sonraki toplantılarda faizlerde artış olup olmayacağına dair vereceği mesajlar takip edilecek.
Bankanın Temmuz ve Ağustos aylarında da 50'şer baz puanlık faiz artırımı yapması tahmin ediliyor.
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