Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'teki bir otelin sauna kısmında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te, bir otelin sauna kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehnameci Sokak'taki bir otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunan yaklaşık 10 kişi tahliye edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışması devam ediyor.
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