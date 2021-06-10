Şehnameci Sokak'taki bir otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunan yaklaşık 10 kişi tahliye edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışması devam ediyor.