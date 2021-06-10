Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Ağlıboğaz Mahallesi yakınlarında Leyla S. yönetimindeki otomobil ile Bayram Ali B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Bayram Ali B. ile aynı otomobildeki İsmail Ç., hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adana Ambulans Trafik Kazası
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