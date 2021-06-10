Mersin'de alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Hasar oluşan oyun aletleri, Mezitli Belediyesi ekiplerince parktan kaldırıldı.

Görgü tanığı Nimet Güçer, AA muhabirine, çocukların parkta olmamasının ve kimsenin zarar görmemesinin kendilerini rahatlattığını belirtti.