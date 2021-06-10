Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan çocuk parkında hasar oluştu.
Mersin'de alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Hasar oluşan oyun aletleri, Mezitli Belediyesi ekiplerince parktan kaldırıldı.
Görgü tanığı Nimet Güçer, AA muhabirine, çocukların parkta olmamasının ve kimsenin zarar görmemesinin kendilerini rahatlattığını belirtti.
Etiketler: Yangın
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