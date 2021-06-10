TİKA Nur Sultan Koordinatörlüğü binası avlusunda "Erenler Hırkası" projesi kapsamında "Yetim gülerse, dünya güler" sloganıyla yardım töreni düzenlendi.

Koordinatör İsmail Gürlek'in ev sahipliğinde düzenlenen törene uluslararası ve Türk kurumlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Tören kapsamında, başkent Nur Sultan'da yaşayan 110 yetim çocuğa kışlık ve yazlık kıyafetlerin yer aldığı hediye paketleri dağıtıldı.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü İsmail Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin bir sorumluluk projesi olduğuna işaret ederek, "Çocuklar hayatımızın, dünyamızın ve yaşadığımız ülkelerin garantisidir. Bu bilinçle baktığımız zaman onlarla daha iç içe olmak, onların sevinçlerine şahitlik etmek bizleri de sevindiriyor." dedi.

Ramazan ayında "Erenler Sofrası" programı kapsamında Kazakistan'da toplamda 1200 gıda paketi dağıttıklarını belirten Gürlek, "Erenler Sofrası'nın bir devamı olarak 'Erenler Hırkası' giydirelim dedik. Diğer taraftan sürdürmüş olduğumuz bilim, teknoloji, tarım, altyapı, sağlık alanlarındaki projelerimizin yanı sıra bu gibi sosyal sorumluluk projelerinin de bizim için anlamı büyük.” değerlendirmesinde bulundu.

Hediye paketlerini alan çocuklar daha sonra bahçede özel oluşturulan alanda eğlenceli vakit geçirdi.