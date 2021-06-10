Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesinde tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti.
Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, kenevire imha etmek üzere el koyarken, şüpheli A.K. üzerindeki ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.
A.K., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu
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