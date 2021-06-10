Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00'ya kadar Konya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.