Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Konya için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Konya çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetini artırarak saat 16.00'ya kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00'ya kadar Konya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
Son Haberler
- 16:04
- 15:56
- 15:44
- 15:41
- 15:33
Sıradaki Haber
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz