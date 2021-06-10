Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.
Çamdibi Mahallesi 273 Sokak'ta Murat T. yönetimindeki pikap, Niyazi K.'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücü ile motosikletteki oğlu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Niyazi K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Pikap sürücüsü Murat T. gözaltına alındı.
Etiketler: Ambulans Muğla Trafik Kazası
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