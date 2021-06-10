Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İç Ege'de sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Sağanak
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