Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
[ Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 bin 375 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan C.Ö.'nün evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Ekipler, bidonlar içerisinde 2 bin 375 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli C.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Sahte İçki
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