Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih'te tarihi hamamın deposunda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Fatih'teki tarihi hamamın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi'ndeki hamamın, talaşların bulunduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, depoda hasar oluştu.
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