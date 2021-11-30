Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, Süleymaniye Camii başta olmak üzere, ilçedeki 310 cami, 23 kilise ve 2 sinagog hijyen kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte ediyor.

"12 kişilik ekip aralıksız çalışıyor"

İlçedeki tüm eğitim kurumlarının ve ibadethanelerin düzenli periyotlarda temizlendiği ve dezenfekte edildiğini anlatan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için okullarımızı ve daha sağlıklı ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçemizdeki farklı inanç gruplarına ait ibadethanelerinin temizliğini ekiplerimiz büyük bir özenle gerçekleştiriyor, dezenfekte ediyor. Bunun için belediye bünyesinde oluşturulan 12 kişilik ekip aralıksız bu çalışmaya devam etmektedir."