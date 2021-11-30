Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da bir haftada trafik kurallarını ihlal eden 296 araç sürücüsüne ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da geçen hafta yapılan trafik uygulamalarında 296 sürücüye, 113 bin 640 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekiplerince il genelinde 22-28 Kasım tarihlerinde denetim yapıldı.
Ekipler, uygulamalarda kural ihlali yaptığı belirlenen 296 araç ve sürücüsüne toplam 113 bin 640 lira idari para cezası kesti.
Eksikliği tespit edilen 8 araç ise trafikten men edildi.
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