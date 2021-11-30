Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı iddiası ile aranan kişi tutuklandı.
Sarıyamaç köyü ile Halil Efendi Mahallesi'nde ekim ve kasım aylarında bazı hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan firari Y.Y'nin kent merkezinde bir adreste olduğunu belirleyen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Ardahan Jandarma Genel Komutanlığı Hırsızlık
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