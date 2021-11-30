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Güvenlik kamerası kaydında, C.Ş. abdest aldığı sırada arkasına gelen zanlının asılı olan ceketteki cüzdanı çalması görülüyor.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin M.Ö (70) olduğunu belirledi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, C.Ş. (62), camide abdest aldığı sırada şadırvana astığı ceketindeki cüzdanının çalındığını belirterek polise başvurdu.

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