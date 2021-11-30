Kötekli Mahallesi'nde bir eğlence mekanının önünde Samet Demir'in (33) ölümüyle ilgili yakalanan S.K. ve Ö.A'nın tutuklanmasının ardından çalışmasına genişleten ekipler, Ö.İ, Y.İ, İ.İ. ve R.Ş'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.İ, ve Y.İ. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.İ. ve R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kötekli Mahallesi'nde 25 Kasım'da eğlence mekanının önünde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, S.K. ve Ö.A. gözaltına alınmıştı.