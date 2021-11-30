Krşehir İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, bağış nedeniyle müftülük binasında tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Yaman, vakfın hayırseverlerin desteğiyle dünyanın her yerinde iyilik faaliyeti sürdürdüğünü belirtti.

Bağışlanan taşınmazların bölgedeki ihtiyaca göre düzenlenerek hayır işlerinde kullanıldığını vurgulayan Yaman, "İyilik için bağışta bulunmak bağış sahibinin ahiretini, bu bağıştan istifade edenlerin ise dünya hayatını hatta dolaylı olarak ahiretini güzelleştirilmektedir. Allah rızası için vakfedilen mal, öldükten sonra da hayır kapılarının kapanmamasına vesile olmaktadır. Bunun için imkanlarımız elverdiği ölçüde iyilik yapmalı ve iyilik için yürütülen tüm çalışmalara destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tüm hayırseverleri bağışta bulunmaya davet eden Yaman, Türkiye Diyanet Vakfının teşekkür belgesini hayırsever Derviş Yıldırım'a takdim etti.