Günlük bazda dün 886 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 577 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 17,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 854 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 830 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.