Elazığ'da Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, yaralanan 1 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.