İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevleri sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Askerler, kendi imkanlarıyla temin ettikleri mamaları hayvanlara veriyor.

Özellikle Toros Dağları'nın eteklerinde yiyecek bulmakta zorlanan köpekleri kontrol eden jandarma ekipleri yaralı, hasta ve bakıma muhtaç hayvanları yetkililere bildiriliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca sokak hayvanları için köpek ve kedi kulübesi yaparak ihtiyaç olan bölgelere yerleştirecek.