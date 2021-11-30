Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde lodos fırtınası nedeniyle deniz taştı.
Cumhuriyet Meydanı ile Kordonboyu'nda dalga boylarının yükselmesinin ardından taşkınlar oluştu. Sahil bandındaki yürüyüş yolları ile kara yolu su altında kaldı.
Sabah işe giden vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Kordon'daki bazı iş yerlerinin su baskınlarına karşı önlem aldığı görüldü.
Etiketler: Fırtına
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