Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti - Fırtına nedeniyle oluşan dalgaların sahile sürüklediği kırmızı yosunlar, Caddebostan ve Suadiye sahillerini kapladı - Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın bugün saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybedeceğini duyurdu

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Caddebostan ve Suadiye sahillerine kırmızı yosunları taşıdı. Belediye ekipleri dalgalarla taşınan kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

Kentte devam eden hava muhalefeti deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş-Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy seferlerini iptal ederken, İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş ve Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Fırtına nedeniyle dün karaya oturan Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi de gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görülürken henüz kurtarma çalışmaları başlamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybedecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre,

yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.