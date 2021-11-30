Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de ByLock kullandığı belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelisi Z.G, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
ByLock kullandığı tespit edilen şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Haberler
- 10:46
- 10:42
- 10:43
- 10:38
- 10:30
Sıradaki Haber
Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? Kasım 2021 kira artış oranı…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz