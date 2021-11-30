Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruanda, koronavirüse karşı 3'üncü doz aşılamaya başlıyor
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Ruanda, koronavirüs salgınına karşı 3'üncü doz aşıları yapmaya başlayacağını duyurdu.
Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3. doz aşıların sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişilere uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Bulaşıcı hastalıklar dışında rahatsızlıkları olan 30 ila 50 yaşlarındaki kişilere de 3. dozun yapılacağı kaydedilen açıklamada, ilave aşılamanın başkent Kigali'de başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
Yaklaşık 13 milyon nüfusa sahip Ruanda'da şimdiye dek 3 milyondan fazla kişi tam aşılandı.
Ülke, dün, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Zimbabve'ye doğrudan uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs Aşısı
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