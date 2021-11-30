Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da aranan 14 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf. AA]
Hatay'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde arananlara yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 48 tarihi eser niteliğinde obje, tabanca ile bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 hükümlü cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hatay Jandarma Genel Komutanlığı
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