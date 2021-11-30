İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde arananlara yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 48 tarihi eser niteliğinde obje, tabanca ile bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 hükümlü cezaevine gönderildi.