Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar sonucu denizde erkek cesedi bulundu.
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, polisin denizden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kişinin Mehmet Hayri Ş. (59) olduğunu tespit etti.
Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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