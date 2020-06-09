Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.B, idaresindeki 48 LH 223 plakalı otomobile durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarını uymayan sürücü kovalamaca sonucu Çine Adnan Menderes Bulvarı Kır kahvesi kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma sonucunda yakalandı.

Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada 5 gram kristal uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B ile R.B, gözaltına alındı, bir şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

