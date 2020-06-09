Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 197 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 749 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 734 bin 582 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 924 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 177 bin 273 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 167 bin 664 megavatsaatle barajlı hidroelektrik ve 117 bin 815 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1016 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 358 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.