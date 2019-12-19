Türkiye'de son dönemde ekonomik verilerde kaydedilen iyileşme, faizlerdeki düşüş ve yıl sonu kampanyaları, inşaat, otomobil ve mobilya başta olmak üzere pek çok sektörü hareketlendirdi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de dış güçlerin etkisiyle yaşanan döviz dalgalanmalarının piyasaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Kötü günlerin geride kaldığını belirten Taklacı, "Her sektör gibi mobilya da döviz hareketlenmelerinden etkilenen sektörlerin başında geldi ancak yaşanan olumlu gelişmeler ve ekonomideki canlanma 2020'ye umutla bakmamızı sağlıyor. 2019'un son ayları 2020'nin habercisi gibi. Şu an mobilya alışverişlerinde de hareketlilik söz konusu." dedi.

Taklacı, tümüyle yerli üretim yapan mobilya sektörünün kendisini geliştirerek Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Taklacı, "Mobilya sektöründe iç piyasayla yetinmeyen bir yapı söz konusu, yurt içindeki daralmayı ihracatla kapatma şansımız var. Sektörde 2019'un ilk yarısında bile 2018'in ilk dönemine göre yüzde 7,6 büyümeyle 1 milyon 634 bin dolarlık ihracat hacmi yakaladık. Yurt içinde ise konutlarda kredilerin düşmesi ve konut satışlarının artmasıyla mobilya sektörü ivme kazanacak. Özellikle yıl sonu kampanyaları şimdiden işleri hızlandırdı, birçok markamız en uygun fiyatlarla satış yapıyor." diye konuştu.

"Faiz indirimleri sıfır araca talebi artırdı"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, bazı markalara yönelik kampanyalarla faiz indirimlerinin sıfır araca talebi artırdığını, buna rağmen sıfır araç pazarında satışların geçen yıla göre düşük olacağını öngördüklerini söyledi.

Bu yılın sonunda toplam 8 milyon aracın el değiştireceğini tahmin ettiklerini dile getiren Erkoç, "Yılbaşından sonra hurda teşvikinin bitecek olması ve kurlardan dolayı sıfır araç fiyatlarındaki artışlar, ikinci el araca talebi artıracak." ifadesini kullandı.

"İndirimler konut stoklarının yarısını eritti"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da konut kredisi faizlerinin düşürülmesinin sektörü olumlu etkilediği belirterek, "Bu indirimler, konut stokunun yüzde 50'sine yakınını eritti." dedi.

Sektörün büyüklüğü nedeniyle sürdürülebilirlik noktasında bazı sıkıntıların bulunduğuna işaret eden Tellioğlu, bu sıkıntıların bir kısmınının yeni müteahhitlik yasasıyla ortadan kalkacağını söyledi.

Tellioğlu, yasanın sektörü disipline edeceğini vurgulayarak, "Hükümetimiz sektörün büyüklüğü ve sürdürülebilirliğini de dikkate alarak, yurt dışında ve özellikle Orta Asya ve Afrika'da hem müteahhitlik sektörünü hem de inşaat malzeme sanayisinin yurt dışına çıkışını teşvik etmeli." diye konuştu.

Tahir Tellioğlu, 2020'den beklentilerine ilişkin de şunları kaydetti:

"2020'nin kentsel dönüşüm yılı olmasını bekliyoruz. Türkiye'de tıkanan müteahhitlik sektörünün yurt dışında teşvik edildiği bir yıl olmasını diliyoruz. Tapu harçlarının sıfır konut satışlarında yüzde 4'e çıkmasını değil yüzde 2'ye inmesini talep ediyoruz. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durumda 0,90'larda olan faiz oranları 0,50'lerde olsun demek sürdürülebilir olmaz. Şu anda faizdeki oranlar ideal."

Kaynak: AA