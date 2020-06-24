Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 bin kitabın yer aldığı ve yaklaşık 12 bin üyesi bulunan kütüphanenin koronavirüs önlemleri uygulanarak ders çalışmak isteyen öğrencilere ve okurlara kapılarını tekrar açtığı bildirildi.

Açıklamada, kütüphanenin yeni normal yaşamın gerektirdiği kurallara göre konuklarını ağırladığı belirtildi.

Sosyal mesafe ve dezenfekte önlemlerinin alındığı kütüphane girişlerinde maske takılmasının zorunlu olduğu aktarılan açıklamada, "Öncelikle kütüphaneye gelen ve maskesi bulunmayan vatandaşlarımıza girişlerde maske vererek dezenfektan otomatlarımıza yönlendiriyoruz. Sosyal mesafeyi korumak adına kütüphanemizin içinde oturma düzenini yeniden belirledik. Sandalye ve masalar arası mesafeleri arttırdık. Ödünç olarak alınan kitaplar ise geri teslim edildiğinde bir süre havalandırılıp dezenfektan işlemi uygulandıktan sonra raflardaki yerini alıyor. Aynı zamanda hava sirkülasyonuna da önem veriyor ve camlarımızı sürekli açık tutarak havalandırmayı doğal bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.