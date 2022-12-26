Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı.

Hayata geçmesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açacak düzenlemenin ayrıntıları bugün Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT ile ilgili soruları TRT Haber ekranında yanıtladı.

????EYT düzenlemesi ne aşamada?



????Düzenlemede yaş sınırı olacak mı?



????Kimler EYT kapsamında olacak?



Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesine dair merak edilenleri @trthaber’de yanıtlıyor. https://t.co/xtHEARqQnX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2022

EYT’ye başvuru nasıl olacak?

EYT başvuru sürecinin danışmanlık almadan kolayca yapılabileceğini belirten Karakaş, vatandaşların önünde bulunan 3 alternatifi şöyle anlattı:

"SGK dijital anlamda en gelişmiş sisteme sahip. e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Dijitali kullanamayanlar ise tek bir belge doldurup doğrudan teslim edebilir ya da postalayabilir."

EYT başvurusu ne zaman?

Başvuru tarihinin emekli maaşını etkilemeyeceğinin altını çizen Karakaş, "Takvim zaten belli. Milletvekillerimizin tatile girmiş olması da bu durumu değiştirmiyor. 2023 yılı bütçesinden maaş alacakları için aralık ayında maaş almaları zaten mümkün değildi. Düzenlemenin Ocak ayında yürürlüğe girişi kesinleşmiş gibi. Ocak ayında dilekçe verildikten sonra maaş alınmaya başlanacak" diye konuştu.

EYT maaşlarında azalma olacak mı?

Karakaş, normal emeklilikle EYT arasında maaş konusunda fark olmayacağını söyledi:

"EYT’liler arasında maaş bağlama sistemi bakımından bir fark yok. Biz buna karma sistem diyoruz. Emekli maaşları kazanca göre bağlanıyor. Elden maaş alanların emekli maaşı düşük olabilir."